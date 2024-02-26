Кашлев Григорий Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смерти12.02.1905
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Около 1876
Отец: Кашлев Макар Алексеевич
Рождение ребёнка
30.04.1895
Дочь: Пелагея Григорьевна
Мать ребёнка: Кашлева Ефросинья Ивановна
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
06.05.1897
Мать ребёнка: Кашлева Ефросинья Ивановна
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
14.12.1898
Дочь: Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Кашлева Ефросинья Ивановна
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
24.07.1901
Мать ребёнка: Кашлева Ефросинья Ивановна
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
01.11.1903
Сын: Кашлев Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Кашлева Ефросинья Ивановна
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.02.1905
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.