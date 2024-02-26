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Кашлев Григорий Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

12.02.1905

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Кашлев Макар Алексеевич

Мать: Кашлева Христина Ивановна

Рождение ребёнка
30.04.1895

Дочь: Пелагея Григорьевна

Мать ребёнка: Кашлева Ефросинья Ивановна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
06.05.1897

Сын: Кашлев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Кашлева Ефросинья Ивановна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
14.12.1898

Дочь: Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Кашлева Ефросинья Ивановна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
24.07.1901

Сын: Кашлев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Кашлева Ефросинья Ивановна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
01.11.1903

Сын: Кашлев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Кашлева Ефросинья Ивановна

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кашлева Ефросинья Ивановна

Смерть
12.02.1905
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
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