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Кашлева Христина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

10.06.1906

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Хоршева Ульяна Макаровна

Отец ребёнка: Кашлев Макар Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Кашлев Григорий Макарович

Отец ребёнка: Кашлев Макар Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Федорова Евдокия Макаровна

Отец ребёнка: Кашлев Макар Алексеевич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Кашлев Аким Макарович

Отец ребёнка: Кашлев Макар Алексеевич

с. Солодники?
Рождение ребёнка
03.02.1890

Сын: Кашлев Федор Макарович

Отец ребёнка: Кашлев Макар Алексеевич

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
25.06.1892

Сын: Кашлев Петр Макарович

Отец ребёнка: Кашлев Макар Алексеевич

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
20.05.1895

Сын: Кашлев Алексей Макарович

Отец ребёнка: Кашлев Макар Алексеевич

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авдотья Макаровна

Отец ребёнка: Кашлев Макар Алексеевич

Смерть
10.06.1906
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
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