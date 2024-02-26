Кашлева Христина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смерти10.06.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Хоршева Ульяна Макаровна
Отец ребёнка: Кашлев Макар Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Кашлев Григорий Макарович
Отец ребёнка: Кашлев Макар Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Федорова Евдокия Макаровна
Отец ребёнка: Кашлев Макар Алексеевич
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Кашлев Макар Алексеевич
с. Солодники?
Рождение ребёнка
03.02.1890
Отец ребёнка: Кашлев Макар Алексеевич
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
25.06.1892
Отец ребёнка: Кашлев Макар Алексеевич
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
20.05.1895
Отец ребёнка: Кашлев Макар Алексеевич
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авдотья Макаровна
Отец ребёнка: Кашлев Макар Алексеевич
Смерть
10.06.1906
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.