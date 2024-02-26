Кашлева Ефросинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашлева Ефросинья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1895

Дочь: Пелагея Григорьевна

Отец ребёнка: Кашлев Григорий Макарович

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
06.05.1897

Сын: Кашлев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Кашлев Григорий Макарович

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
14.12.1898

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Кашлев Григорий Макарович

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
24.07.1901

Сын: Кашлев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Кашлев Григорий Макарович

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
01.11.1903

Сын: Кашлев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Кашлев Григорий Макарович

с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашлев Григорий Макарович

Смерть
Неизвестно
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