Кашлева Ефросинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.04.1895
Дочь: Пелагея Григорьевна
Отец ребёнка: Кашлев Григорий Макарович
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
06.05.1897
Отец ребёнка: Кашлев Григорий Макарович
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
14.12.1898
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Кашлев Григорий Макарович
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
24.07.1901
Отец ребёнка: Кашлев Григорий Макарович
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Рождение ребёнка
01.11.1903
Сын: Кашлев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Кашлев Григорий Макарович
с.Солодники,Черноярский р-н,Астроханская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно