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Самойленко Мартин Самойлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: Хроленко Самуил Фролов

Мать: Самойленко Анастасия Васильева

Место жительства
1765
В румянцевской переписи 69 двор Перелюба
ЦДИАК ф.57 оп.1 д.25 Румянцевская опись Украины
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Деркаченко Варвара Мартинова

Мать ребёнка: Самойленко Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Наталья Мартинова

Мать ребёнка: Самойленко Евдокия Алексеева

Рождение ребёнка
1777

Сын: Самойленко Семен Мартинов

Мать ребёнка: Самойленко Евдокия Алексеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самойленко Евдокия Алексеева

Смерть
Неизвестно
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