Самойленко Мартин Самойлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Место жительства
1765
В румянцевской переписи 69 двор Перелюба
ЦДИАК ф.57 оп.1 д.25 Румянцевская опись Украины
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Деркаченко Варвара Мартинова
Мать ребёнка: Самойленко Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Наталья Мартинова
Мать ребёнка: Самойленко Евдокия Алексеева
Рождение ребёнка
1777
Сын: Самойленко Семен Мартинов
Мать ребёнка: Самойленко Евдокия Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно