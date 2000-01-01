Самойленко Евдокия Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Деркаченко Варвара Мартинова
Отец ребёнка: Самойленко Мартин Самойлов
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Наталья Мартинова
Отец ребёнка: Самойленко Мартин Самойлов
Рождение ребёнка
1777
Сын: Самойленко Семен Мартинов
Отец ребёнка: Самойленко Мартин Самойлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно