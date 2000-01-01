Самойленко Евдокия Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойленко Евдокия Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Деркаченко Варвара Мартинова

Отец ребёнка: Самойленко Мартин Самойлов

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Наталья Мартинова

Отец ребёнка: Самойленко Мартин Самойлов

Рождение ребёнка
1777

Сын: Самойленко Семен Мартинов

Отец ребёнка: Самойленко Мартин Самойлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойленко Мартин Самойлов

Смерть
Неизвестно
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