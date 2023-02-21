Самойленко Анастасия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамойленко Анастасия Васильева

Самойленко Анастасия Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

До 1797

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Хроленко Иван Самуилов

Отец ребёнка: Хроленко Самуил Фролов

Перелюб, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Самойленко Мартин Самойлов

Отец ребёнка: Хроленко Самуил Фролов

Рождение ребёнка
1746

Сын: Архип Самойлов

Отец ребёнка: Хроленко Самуил Фролов

Рождение ребёнка
1750

Сын: Самойленко Трофим Самуилов

Отец ребёнка: Хроленко Самуил Фролов

Рождение ребёнка
1755

Сын: Самойленко Иван Самуилов

Отец ребёнка: Хроленко Самуил Фролов

ДАЧО Ф. 679, о. 1, д. 487 Исповедные ведомости 1785 Перелюб
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хроленко Самуил Фролов

Смерть
До 1797
Перелюб, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close