Самойленко Анастасия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиДо 1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Отец ребёнка: Хроленко Самуил Фролов
Рождение ребёнка
1741
Сын: Самойленко Мартин Самойлов
Отец ребёнка: Хроленко Самуил Фролов
Рождение ребёнка
1746
Сын: Архип Самойлов
Отец ребёнка: Хроленко Самуил Фролов
Рождение ребёнка
1750
Сын: Самойленко Трофим Самуилов
Отец ребёнка: Хроленко Самуил Фролов
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Хроленко Самуил Фролов
ДАЧО Ф. 679, о. 1, д. 487 Исповедные ведомости 1785 Перелюб
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1797