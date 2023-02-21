Хроленко Самуил Фролов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХроленко Самуил Фролов

Хроленко Самуил Фролов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1712

Дата смерти

До 1767

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712

Отец: Кононенко? Фрол

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1739

Сын: Хроленко Иван Самуилов

Мать ребёнка: Самойленко Анастасия Васильева

Перелюб, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1741

Сын: Самойленко Мартин Самойлов

Мать ребёнка: Самойленко Анастасия Васильева

Рождение ребёнка
1746

Сын: Архип Самойлов

Мать ребёнка: Самойленко Анастасия Васильева

Рождение ребёнка
1750

Сын: Самойленко Трофим Самуилов

Мать ребёнка: Самойленко Анастасия Васильева

Рождение ребёнка
1755

Сын: Самойленко Иван Самуилов

Мать ребёнка: Самойленко Анастасия Васильева

ДАЧО Ф. 679, о. 1, д. 487 Исповедные ведомости 1785 Перелюб
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самойленко Анастасия Васильева

Смерть
До 1767
Перелюб, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close