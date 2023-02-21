Хроленко Самуил Фролов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1712
Дата смертиДо 1767
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712
Отец: Кононенко? Фрол
Рождение ребёнка
1739
Мать ребёнка: Самойленко Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
1741
Сын: Самойленко Мартин Самойлов
Мать ребёнка: Самойленко Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
1746
Сын: Архип Самойлов
Мать ребёнка: Самойленко Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
1750
Сын: Самойленко Трофим Самуилов
Мать ребёнка: Самойленко Анастасия Васильева
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Самойленко Анастасия Васильева
ДАЧО Ф. 679, о. 1, д. 487 Исповедные ведомости 1785 Перелюб
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1767