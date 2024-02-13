Гончаренко Павел Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончаренко Ольга Павловна
Мать ребёнка: Неизвестно жена Павла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончаренко Клавдия Павловна
Мать ребёнка: Неизвестно жена Павла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаренко Александр Павлович
Мать ребёнка: Неизвестно жена Павла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Неизвестно жена Павла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно жена Павла
Смерть
Неизвестно