Гончаренко Павел Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаренко Павел Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гончаренко Стефан

Мать: Неизвестно предположительно была еврейка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончаренко Ольга Павловна

Мать ребёнка: Неизвестно жена Павла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончаренко Клавдия Павловна

Мать ребёнка: Неизвестно жена Павла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаренко Александр Павлович

Мать ребёнка: Неизвестно жена Павла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаренко Петр Павлович

Мать ребёнка: Неизвестно жена Павла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно жена Павла

Смерть
Неизвестно
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