Гончаренко Стефан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Гончаренко Пелагея Стефановна
Мать ребёнка: Неизвестно предположительно была еврейка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаренко Антон Стефанович
Мать ребёнка: Неизвестно предположительно была еврейка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаренко Павел Стефанович
Мать ребёнка: Неизвестно предположительно была еврейка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончаренко Домна Стефановна
Мать ребёнка: Неизвестно предположительно была еврейка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаренко Алемпий Стефанович
Мать ребёнка: Неизвестно предположительно была еврейка
Смерть
Неизвестно