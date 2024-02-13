Гончаренко Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончаренко Стефан

Гончаренко Стефан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Гончаренко Пелагея Стефановна

Мать ребёнка: Неизвестно предположительно была еврейка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаренко Антон Стефанович

Мать ребёнка: Неизвестно предположительно была еврейка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаренко Павел Стефанович

Мать ребёнка: Неизвестно предположительно была еврейка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончаренко Домна Стефановна

Мать ребёнка: Неизвестно предположительно была еврейка

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаренко Алемпий Стефанович

Мать ребёнка: Неизвестно предположительно была еврейка

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close