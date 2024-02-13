Неизвестно предположительно была еврейка
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Гончаренко Пелагея Стефановна
Отец ребёнка: Гончаренко Стефан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаренко Антон Стефанович
Отец ребёнка: Гончаренко Стефан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаренко Павел Стефанович
Отец ребёнка: Гончаренко Стефан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончаренко Домна Стефановна
Отец ребёнка: Гончаренко Стефан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаренко Алемпий Стефанович
Отец ребёнка: Гончаренко Стефан
Смерть
Неизвестно