Неизвестно жена Павла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно жена Павла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончаренко Ольга Павловна

Отец ребёнка: Гончаренко Павел Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гончаренко Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Гончаренко Павел Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаренко Александр Павлович

Отец ребёнка: Гончаренко Павел Стефанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гончаренко Петр Павлович

Отец ребёнка: Гончаренко Павел Стефанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаренко Павел Стефанович

Смерть
Неизвестно
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