Неизвестно жена Павла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончаренко Ольга Павловна
Отец ребёнка: Гончаренко Павел Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гончаренко Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Гончаренко Павел Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гончаренко Александр Павлович
Отец ребёнка: Гончаренко Павел Стефанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гончаренко Павел Стефанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно