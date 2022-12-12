Халтурина (Прусова) Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халтурина (Прусова) Надежда Григорьевна

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Место рождения

Григорово, Рузский, Московская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Прусов Григорий Иванович

Мать: Прусова Мария Ивановна

Григорово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.08.1940

Сын: Халтурин Борис Васильевич

Отец ребёнка: Халтурин Василий Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халтурин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Халтурин Василий Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Халтурин Василий Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1982
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