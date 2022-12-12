Халтурина (Прусова) Надежда Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1982
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Прусов Григорий Иванович
Мать: Прусова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
01.08.1940
Сын: Халтурин Борис Васильевич
Отец ребёнка: Халтурин Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халтурин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Халтурин Василий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1982