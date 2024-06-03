Гайдеров Никифор Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Гайдерова) Аграфена Никифоровна
Мать ребёнка: Гайдерова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Гайдеров Веденей Никифорович
Мать ребёнка: Гайдерова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Гайдеров Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Гайдерова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Гайдеров Николай Никифорович
Мать ребёнка: Гайдерова Татьяна Павловна
Смерть
Неизвестно