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Гайдеров Никифор Прокофьевич

Место рождения

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Гайдеров Прокопий Степанович

Мать: Гайдерова Пелагея Селивановна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайдерова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Гайдерова) Аграфена Никифоровна

Мать ребёнка: Гайдерова Татьяна Павловна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Гайдеров Веденей Никифорович

Мать ребёнка: Гайдерова Татьяна Павловна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Гайдеров Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Гайдерова Татьяна Павловна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Гайдеров Николай Никифорович

Мать ребёнка: Гайдерова Татьяна Павловна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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