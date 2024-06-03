Гайдерова Пелагея Селивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809
Сын: Гайдеров Степан Прокофьевич
Отец ребёнка: Гайдеров Прокопий Степанович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Гайдеров Михаил Прокофьевич
Отец ребёнка: Гайдеров Прокопий Степанович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Гайдеров Иван Прокофьевич
Отец ребёнка: Гайдеров Прокопий Степанович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Гайдеров Родион Прокофьевич
Отец ребёнка: Гайдеров Прокопий Степанович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Гайдеров Петр Прокофьевич
Отец ребёнка: Гайдеров Прокопий Степанович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Гайдеров Никифор Прокофьевич
Отец ребёнка: Гайдеров Прокопий Степанович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Гайдерова) Анна Прокофьевич
Отец ребёнка: Гайдеров Прокопий Степанович
Смерть
Неизвестно