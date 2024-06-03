Гайдерова Пелагея Селивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайдерова Пелагея Селивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайдеров Прокопий Степанович

Рождение ребёнка
1809

Сын: Гайдеров Степан Прокофьевич

Отец ребёнка: Гайдеров Прокопий Степанович

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Гайдеров Михаил Прокофьевич

Отец ребёнка: Гайдеров Прокопий Степанович

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Гайдеров Иван Прокофьевич

Отец ребёнка: Гайдеров Прокопий Степанович

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Гайдеров Родион Прокофьевич

Отец ребёнка: Гайдеров Прокопий Степанович

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Гайдеров Петр Прокофьевич

Отец ребёнка: Гайдеров Прокопий Степанович

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Гайдеров Никифор Прокофьевич

Отец ребёнка: Гайдеров Прокопий Степанович

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Гайдерова) Анна Прокофьевич

Отец ребёнка: Гайдеров Прокопий Степанович

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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