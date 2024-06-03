Гайдеров Прокопий Степанович
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1809
Сын: Гайдеров Степан Прокофьевич
Мать ребёнка: Гайдерова Пелагея Селивановна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Гайдеров Михаил Прокофьевич
Мать ребёнка: Гайдерова Пелагея Селивановна
Рождение ребёнка
1819
Сын: Гайдеров Иван Прокофьевич
Мать ребёнка: Гайдерова Пелагея Селивановна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Гайдеров Родион Прокофьевич
Мать ребёнка: Гайдерова Пелагея Селивановна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Гайдеров Петр Прокофьевич
Мать ребёнка: Гайдерова Пелагея Селивановна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Гайдеров Никифор Прокофьевич
Мать ребёнка: Гайдерова Пелагея Селивановна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Гайдерова) Анна Прокофьевич
Мать ребёнка: Гайдерова Пелагея Селивановна
Смерть
1832