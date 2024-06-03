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Гайдеров Прокопий Степанович

Место рождения

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Гайдеров Степан Дмитриевич

Мать: Гайдерова Степанида Прокофьевна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайдерова Пелагея Селивановна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Гайдеров Степан Прокофьевич

Мать ребёнка: Гайдерова Пелагея Селивановна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Гайдеров Михаил Прокофьевич

Мать ребёнка: Гайдерова Пелагея Селивановна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Гайдеров Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: Гайдерова Пелагея Селивановна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Гайдеров Родион Прокофьевич

Мать ребёнка: Гайдерова Пелагея Селивановна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Гайдеров Петр Прокофьевич

Мать ребёнка: Гайдерова Пелагея Селивановна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Гайдеров Никифор Прокофьевич

Мать ребёнка: Гайдерова Пелагея Селивановна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Гайдерова) Анна Прокофьевич

Мать ребёнка: Гайдерова Пелагея Селивановна

Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1832
Чулково, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

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