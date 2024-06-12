Шустова Сигклитикия Георгиевна 1804 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шустова Сигклитикия Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Шустов Георгий Артемьевич

Мать: Шустова Мария Назаровна

Рождение ребёнка
18.03.1818

Сын: Шустов Алексей незаконнорожденный

Отец ребёнка: не указан

отец неизвестен
Бракосочетание
30.01.1824

Муж: Дерягин Савва Федотович

Бельское, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.01.1827

Сын: Дерягин Ефрем Саввич

Отец ребёнка: Дерягин Савва Федотович

Деряги, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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