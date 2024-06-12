Шустова Сигклитикия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Шустов Георгий Артемьевич
Мать: Шустова Мария Назаровна
Рождение ребёнка
18.03.1818
Сын: Шустов Алексей незаконнорожденный
Отец ребёнка: не указан
отец неизвестен
Бракосочетание
30.01.1824
Бельское, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.01.1827
Сын: Дерягин Ефрем Саввич
Отец ребёнка: Дерягин Савва Федотович
Деряги, Юкаменский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно