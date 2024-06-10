Шустова Мария Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смерти16.04.1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Шустов Алексей Георгиевич
Отец ребёнка: Шустов Георгий Артемьевич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Шустова Сигклитикия Георгиевна
Отец ребёнка: Шустов Георгий Артемьевич
Смерть
16.04.1840
У рч. Сюрзи, Глазовский уезд, Вятская губерния
"натурально"