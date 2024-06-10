Шустова Мария Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустова Мария Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

16.04.1840

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТН
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Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Шустов Алексей Георгиевич

Отец ребёнка: Шустов Георгий Артемьевич

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Шустова Сигклитикия Георгиевна

Отец ребёнка: Шустов Георгий Артемьевич

Смерть
16.04.1840
У рч. Сюрзи, Глазовский уезд, Вятская губерния
"натурально"

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