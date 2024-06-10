Шустов Георгий Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смерти02.12.1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: Шустов Артемий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Шустов Алексей Георгиевич
Мать ребёнка: Шустова Мария Назаровна
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Шустова Сигклитикия Георгиевна
Мать ребёнка: Шустова Мария Назаровна
Смерть
02.12.1828
У рч. Сюрзи, Глазовский уезд, Вятская губерния
"натурально" в 60 лет