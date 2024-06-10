Шустов Георгий Артемьевич Около 1768 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шустов Георгий Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

02.12.1828

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Шустов Артемий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Шустов Алексей Георгиевич

Мать ребёнка: Шустова Мария Назаровна

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Шустова Сигклитикия Георгиевна

Мать ребёнка: Шустова Мария Назаровна

Смерть
02.12.1828
У рч. Сюрзи, Глазовский уезд, Вятская губерния
"натурально" в 60 лет

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