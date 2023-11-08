Полонянкин Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти26.04.1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Рождение ребёнка
1795
Сын: Полонянкин Михаил Иванович
Мать ребёнка: Полонянкина Дарья Павлова
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Параскева Ивановна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Полонянкин Борис Иванович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Полонянкин Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Полонянкина Дарья Павлова
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Полонянкина Дарья Павлова
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Полонянкина Дарья Павлова
Рождение ребёнка
21.08.1810
Дочь: Васса Ивановна
Рождение ребёнка
30.12.1811
Дочь: Анисия Ивановна
Мать ребёнка: Полонянкина Дарья Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.04.1823