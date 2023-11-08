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Полонянкин Иван Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

26.04.1823

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Полонянкин Семен Матвеевич

Мать: Полонянкина Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1795

Сын: Полонянкин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Полонянкина Дарья Павлова

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Полонянкин Борис Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Полонянкин Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Полонянкина Дарья Павлова

Рождение ребёнка
1801

Сын: Полонянкин Яков Иванович

Мать ребёнка: Полонянкина Дарья Павлова

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Полонянкина Дарья Павлова

Рождение ребёнка
21.08.1810

Дочь: Васса Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.12.1811

Дочь: Анисия Ивановна

Мать ребёнка: Полонянкина Дарья Павлова

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полонянкина Дарья Павлова

Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
26.04.1823
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
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