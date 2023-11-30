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Полонянкин Семен Матвеевич

Место рождения

Козлово, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1734

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Полонянкин Матвей Иванович

Мать: Полонянкина Марфа Ильина

Козлово, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Сын: Полонянкин Ермолай Семенович

Мать ребёнка: Полонянкина Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Елена Семеновна

Мать ребёнка: Полонянкина Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Палагея Семеновна

Мать ребёнка: Полонянкина Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Федосья Семеновна

Мать ребёнка: Полонянкина Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1777

Сын: Полонянкин Иван Семенович

Мать ребёнка: Полонянкина Марфа Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полонянкин Самуил Семенович

Мать ребёнка: Полонянкина Марфа Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полонянкина Марфа Иванова

Смерть
1800
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