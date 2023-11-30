Полонянкин Семен Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1734
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Рождение ребёнка
1762
Сын: Полонянкин Ермолай Семенович
Мать ребёнка: Полонянкина Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Елена Семеновна
Мать ребёнка: Полонянкина Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Палагея Семеновна
Мать ребёнка: Полонянкина Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Федосья Семеновна
Мать ребёнка: Полонянкина Марфа Иванова
Рождение ребёнка
1777
Сын: Полонянкин Иван Семенович
Мать ребёнка: Полонянкина Марфа Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полонянкин Самуил Семенович
Мать ребёнка: Полонянкина Марфа Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1800