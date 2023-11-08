Полонянкина Марфа Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкина Марфа Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Полонянкин Ермолай Семенович

Отец ребёнка: Полонянкин Семен Матвеевич

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Елена Семеновна

Отец ребёнка: Полонянкин Семен Матвеевич

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Палагея Семеновна

Отец ребёнка: Полонянкин Семен Матвеевич

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Федосья Семеновна

Отец ребёнка: Полонянкин Семен Матвеевич

Рождение ребёнка
1777

Сын: Полонянкин Иван Семенович

Отец ребёнка: Полонянкин Семен Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полонянкин Самуил Семенович

Отец ребёнка: Полонянкин Семен Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полонянкин Семен Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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