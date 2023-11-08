Полонянкина Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1762
Сын: Полонянкин Ермолай Семенович
Отец ребёнка: Полонянкин Семен Матвеевич
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Елена Семеновна
Отец ребёнка: Полонянкин Семен Матвеевич
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Палагея Семеновна
Отец ребёнка: Полонянкин Семен Матвеевич
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Федосья Семеновна
Отец ребёнка: Полонянкин Семен Матвеевич
Рождение ребёнка
1777
Сын: Полонянкин Иван Семенович
Отец ребёнка: Полонянкин Семен Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полонянкин Самуил Семенович
Отец ребёнка: Полонянкин Семен Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно