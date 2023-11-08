Полонянкин Ермолай Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти10.03.1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Рождение ребёнка
1778
Сын: Полонянкин Михаил Ермолаевич
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Полонянкина Степанида Михайлова
Рождение ребёнка
1792
Сын: Полонянкин Павел Ермолаевич
Мать ребёнка: Полонянкина Степанида Михайлова
Рождение ребёнка
1795
Сын: Полонянкин Александр Ермолаевич
Мать ребёнка: Полонянкина Степанида Михайлова
Рождение ребёнка
1797
Сын: Полонянкин Иван Ермолаевич
Мать ребёнка: Полонянкина Степанида Михайлова
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Марфа Ермолаевна
Мать ребёнка: Полонянкина Степанида Михайлова
Рождение ребёнка
1803
Сын: Полонянкин Федор Ермолаевич
Мать ребёнка: Полонянкина Степанида Михайлова
Рождение ребёнка
?.11.1809
Сын: Полонянкин Стефан Ермолаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ермолаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.03.1824