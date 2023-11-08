Полонянкин Ермолай Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкин Ермолай Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

10.03.1824

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Полонянкин Семен Матвеевич

Мать: Полонянкина Марфа Иванова

Рождение ребёнка
1778

Сын: Полонянкин Михаил Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1787

Сын: Полонянкин Ермолаевич

Мать ребёнка: Полонянкина Степанида Михайлова

Рождение ребёнка
1792

Сын: Полонянкин Павел Ермолаевич

Мать ребёнка: Полонянкина Степанида Михайлова

Рождение ребёнка
1795

Сын: Полонянкин Александр Ермолаевич

Мать ребёнка: Полонянкина Степанида Михайлова

Рождение ребёнка
1797

Сын: Полонянкин Иван Ермолаевич

Мать ребёнка: Полонянкина Степанида Михайлова

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Марфа Ермолаевна

Мать ребёнка: Полонянкина Степанида Михайлова

Рождение ребёнка
1803

Сын: Полонянкин Федор Ермолаевич

Мать ребёнка: Полонянкина Степанида Михайлова

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
?.11.1809

Сын: Полонянкин Стефан Ермолаевич

Мать ребёнка: не указана

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ермолаевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полонянкина Степанида Михайлова

Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
10.03.1824
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
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