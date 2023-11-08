Полонянкина Степанида Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти29.07.1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Полонянкин Ермолай Семенович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Полонянкин Павел Ермолаевич
Отец ребёнка: Полонянкин Ермолай Семенович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Полонянкин Александр Ермолаевич
Отец ребёнка: Полонянкин Ермолай Семенович
Рождение ребёнка
1797
Сын: Полонянкин Иван Ермолаевич
Отец ребёнка: Полонянкин Ермолай Семенович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Марфа Ермолаевна
Отец ребёнка: Полонянкин Ермолай Семенович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Полонянкин Федор Ермолаевич
Отец ребёнка: Полонянкин Ермолай Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.07.1832