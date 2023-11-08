Полонянкина Степанида Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкина Степанида Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

29.07.1832

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Полонянкин Ермолаевич

Отец ребёнка: Полонянкин Ермолай Семенович

Рождение ребёнка
1792

Сын: Полонянкин Павел Ермолаевич

Отец ребёнка: Полонянкин Ермолай Семенович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Полонянкин Александр Ермолаевич

Отец ребёнка: Полонянкин Ермолай Семенович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Полонянкин Иван Ермолаевич

Отец ребёнка: Полонянкин Ермолай Семенович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Марфа Ермолаевна

Отец ребёнка: Полонянкин Ермолай Семенович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Полонянкин Федор Ермолаевич

Отец ребёнка: Полонянкин Ермолай Семенович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полонянкин Ермолай Семенович

Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
29.07.1832
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
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