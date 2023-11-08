Полонянкина Дарья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1795
Сын: Полонянкин Михаил Иванович
Отец ребёнка: Полонянкин Иван Семенович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Полонянкин Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Полонянкин Иван Семенович
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Полонянкин Иван Семенович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Полонянкин Иван Семенович
Рождение ребёнка
30.12.1811
Дочь: Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Полонянкин Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно