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Полонянкина Дарья Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Полонянкин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Полонянкин Иван Семенович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Полонянкин Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Полонянкин Иван Семенович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Полонянкин Яков Иванович

Отец ребёнка: Полонянкин Иван Семенович

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Полонянкин Иван Семенович

Рождение ребёнка
30.12.1811

Дочь: Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Полонянкин Иван Семенович

Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полонянкин Иван Семенович

Место жительства
Неизвестно
Болотникова, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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