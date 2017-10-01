Загребельная (Васильева) Нина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1929
Дата смерти?.10.2017
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1929
Отец: Васильев Дмитрий
Мать: Васильева Елена (Алена)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Загребельный Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Загребельный Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Загребельный Иван
Смерть
?.10.2017