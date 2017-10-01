Загребельная (Васильева) Нина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загребельная (Васильева) Нина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1929

Дата смерти

?.10.2017

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1929

Отец: Васильев Дмитрий

Мать: Васильева Елена (Алена)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Загребельный Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Загребельный Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загребельный Иван

Смерть
?.10.2017
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