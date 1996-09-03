Васильев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1929
Дочь: Загребельная Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Васильева Елена (Алена)
Рождение ребёнка
1936
Сын: Васильев Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Васильева Елена (Алена)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Павел Дмитриевич
Мать ребёнка: Васильева Елена (Алена)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Васильева Елена (Алена)
Смерть
Неизвестно