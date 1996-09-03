Васильев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Дмитрий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1929

Дочь: Загребельная Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Васильева Елена (Алена)

Рождение ребёнка
1936

Сын: Васильев Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Васильева Елена (Алена)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Васильева Елена (Алена)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Васильева Елена (Алена)

Смерть
Неизвестно
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