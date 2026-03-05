Васильева (Прокопова) Елена (Алена) Ерофеевна 1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильева (Прокопова) Елена (Алена) Ерофеевна

Автор
НА
Атамановская Н.

женский, родилась 1895, Ревячино, Горецкий район, Могилёвская область

умерла 1991

Отец
Прокопов ЕрофейНеизвестно г.р.
Дети
Васильев Павел Дмитриевич1917 ст. г.р.
Васильев Иван Дмитриевич1922 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Прокопов Ерофей

Мать: не указана

Ревячино, Горецкий район, Могилёвская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий (Демид) Яковлевич

Рождение ребёнка
1917 ст.

Сын: Васильев Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий (Демид) Яковлевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Васильев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий (Демид) Яковлевич

Ревячино, Горецкий район, Могилёвская область

Рождение ребёнка
1924

Сын: Васильев Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий (Демид) Яковлевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Васильев Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий (Демид) Яковлевич

Курбатово, Ачинский муниципальный район, Красноярский край

Рождение ребёнка
27.11.1929

Дочь: Загребельная (Васильева) Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий (Демид) Яковлевич

Рождение ребёнка
08.01.1936

Сын: Васильев Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий (Демид) Яковлевич

Курбатово, Ачинский муниципальный район, Красноярский край

Курбатовский сельсовет Ачинского района Красноярского края

Смерть
1991

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