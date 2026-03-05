Васильева (Прокопова) Елена (Алена) Ерофеевна
женский, родилась 1895, Ревячино, Горецкий район, Могилёвская область
умерла 1991
ОтецПрокопов ЕрофейНеизвестно г.р.
Дети
Васильев Павел Дмитриевич1917 ст. г.р.
Васильев Иван Дмитриевич1922 г.р.Показать еще 5
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Место
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Рождение
1895
Отец: Прокопов Ерофей
Мать: не указана
Ревячино, Горецкий район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий (Демид) Яковлевич
Рождение ребёнка
1917 ст.
Сын: Васильев Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий (Демид) Яковлевич
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий (Демид) Яковлевич
Ревячино, Горецкий район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий (Демид) Яковлевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Васильев Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий (Демид) Яковлевич
Курбатово, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.11.1929
Дочь: Загребельная (Васильева) Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий (Демид) Яковлевич
Рождение ребёнка
08.01.1936
Сын: Васильев Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий (Демид) Яковлевич
Курбатово, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
1991