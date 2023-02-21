Васильева (Прокопова) Елена (Алена) Ерофеевна

Васильева Елена (Алена) Ерофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.11.1929
Дочь: Загребельная Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
08.01.1936
Сын: Васильев Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Яковлевич
Курбатово, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Курбатовский сельсовет Ачинского района Красноярского края
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Яковлевич
Смерть
1990