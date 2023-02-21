Васильева (Прокопова) Елена (Алена) Ерофеевна

Васильева Елена (Алена) Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Елена (Алена) Ерофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1929

Дочь: Загребельная Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
08.01.1936

Сын: Васильев Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Яковлевич

Курбатово, Ачинский муниципальный район, Красноярский край
Курбатовский сельсовет Ачинского района Красноярского края
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Васильев Дмитрий Яковлевич

Смерть
1990
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