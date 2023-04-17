Васильев Михаил Дмитриевич
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецВасильев Дмитрий (Демид) Яковлевич1896 г.р.
МатьВасильева (Прокопова) Елена (Алена) Ерофеевна1895 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно