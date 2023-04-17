Васильев Михаил Дмитриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильев Михаил Дмитриевич

Автор
НА
Атамановская Н.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Васильев Дмитрий (Демид) Яковлевич1896 г.р.
Мать
Васильева (Прокопова) Елена (Алена) Ерофеевна1895 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васильев Дмитрий (Демид) Яковлевич

Мать: Васильева (Прокопова) Елена (Алена) Ерофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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