(Севастьянова) Людмила Григорьевна
женский, родилась 14.08.1931, Россия
ОтецСевастьянов Григорий Иванович01.02.1903 г.р.
МатьСевастьянов (Тутаева) Анна Георгиевна19.06.1904 г.р.
Дети
Абзянов Владимир08.09.1954 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1931
Россия
Рождение ребёнка
08.09.1954
Сын: Абзянов Владимир
Отец ребёнка: Абзянов Александр
Рождение ребёнка
28.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абзянов Александр
Россия