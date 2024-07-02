(Севастьянова) Людмила Григорьевна 14.08.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Севастьянова) Людмила Григорьевна

Автор
СГ
Гараева С.

женский, родилась 14.08.1931, Россия

Отец
Севастьянов Григорий Иванович01.02.1903 г.р.
Мать
Севастьянов (Тутаева) Анна Георгиевна19.06.1904 г.р.
Дети
Абзянов Владимир08.09.1954 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1931

Отец: Севастьянов Григорий Иванович

Мать: Севастьянов (Тутаева) Анна Георгиевна

Россия

Рождение ребёнка
08.09.1954

Сын: Абзянов Владимир

Отец ребёнка: Абзянов Александр

Рождение ребёнка
28.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абзянов Александр

Россия

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