Абзянов Александр 20.09.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абзянов Александр

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Место рождения

Малый Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.09.1927

Дата смерти

18.02.2003

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

1954 г.р.
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Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1927

Отец: Абзянов Даниил Леонтьевич

Мать: Абзянова (Мартюшина) Марфа Ивановна

Малый Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.09.1954

Сын: Абзянов Владимир

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Смерть
18.02.2003
Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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