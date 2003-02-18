Абзянов Александр
Место рождения
Дата рождения20.09.1927
Дата смерти18.02.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1927
Рождение ребёнка
08.09.1954
Сын: Абзянов Владимир
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Смерть
18.02.2003
Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость