Абзянова (Мартюшина) Марфа Ивановна 05.06.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абзянова (Мартюшина) Марфа Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1904

Дата смерти

31.08.1978

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1904

Отец: Мартюшина Иван Алексеевич

Мать: (Мартюшина) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абзянов Даниил Леонтьевич

Рождение ребёнка
06.11.1923

Сын: Абзянов Михаил Данилович

Отец ребёнка: Абзянов Даниил Леонтьевич

Малый Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.09.1927

Сын: Абзянов Александр

Отец ребёнка: Абзянов Даниил Леонтьевич

Малый Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.08.1928

Дочь: (Романова) Лидия Даниловна

Отец ребёнка: Абзянов Даниил Леонтьевич

Малый Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
31.08.1978

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