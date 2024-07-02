Абзянова (Мартюшина) Марфа Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1904
Дата смерти31.08.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абзянов Даниил Леонтьевич
Рождение ребёнка
06.11.1923
Отец ребёнка: Абзянов Даниил Леонтьевич
Рождение ребёнка
20.09.1927
Сын: Абзянов Александр
Отец ребёнка: Абзянов Даниил Леонтьевич
Рождение ребёнка
28.08.1928
Дочь: (Романова) Лидия Даниловна
Отец ребёнка: Абзянов Даниил Леонтьевич
Смерть
31.08.1978