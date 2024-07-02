Абзянов Михаил Данилович
Место рождения
Дата рождения06.11.1923
Дата смерти06.10.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абзянов Александр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боганова Лариса Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
06.10.1986