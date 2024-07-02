Абзянов Михаил Данилович 06.11.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абзянов Михаил Данилович

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Место рождения

Малый Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.11.1923

Дата смерти

06.10.1986

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1923

Отец: Абзянов Даниил Леонтьевич

Мать: Абзянова (Мартюшина) Марфа Ивановна

Малый Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абзянов Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боганова Лариса Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
06.10.1986

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