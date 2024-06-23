Севастьянов Григорий Иванович 01.02.1903 — найти родственников по фамилии на Familio
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Севастьянов Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1903

Дата смерти

15.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1903

Отец: Севастьянов Иван Спиридонович

Мать: (Севастьянова) Агриппина Емелиановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севастьянов Павел

Мать ребёнка: Севастьянов (Тутаева) Анна Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севастьянов (Тутаева) Анна Георгиевна

Рождение ребёнка
02.02.1924

Сын: Севастьянов Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Севастьянов (Тутаева) Анна Георгиевна

Малый Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.08.1926

Сын: Севастьянов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Севастьянов (Тутаева) Анна Георгиевна

Малый Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.08.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Севастьянов (Тутаева) Анна Георгиевна

Россия
Смерть
15.08.1943
манчино
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Ярцевский р-н, д. Петрово, братская могила 3-27

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