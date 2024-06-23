Севастьянов Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1903
Дата смерти15.08.1943
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Севастьянов Павел
Мать ребёнка: Севастьянов (Тутаева) Анна Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1924
Сын: Севастьянов Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Севастьянов (Тутаева) Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
20.08.1926
Сын: Севастьянов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Севастьянов (Тутаева) Анна Георгиевна
Рождение ребёнка
14.08.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Севастьянов (Тутаева) Анна Георгиевна
Россия
Смерть
15.08.1943
манчино
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Ярцевский р-н, д. Петрово, братская могила 3-27