Севастьянов (Тутаева) Анна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.06.1904
Дата смерти16.06.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1904
Отец: Тутаев Георгий
Мать: (Тутаева) Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Севастьянов Павел
Отец ребёнка: Севастьянов Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1924
Сын: Севастьянов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Севастьянов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1926
Сын: Севастьянов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Севастьянов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
14.08.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Севастьянов Григорий Иванович
Россия
Смерть
16.06.1972