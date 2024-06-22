Севастьянов (Тутаева) Анна Георгиевна 19.06.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Севастьянов (Тутаева) Анна Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.06.1904

Дата смерти

16.06.1972

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1904

Отец: Тутаев Георгий

Мать: (Тутаева) Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Севастьянов Павел

Отец ребёнка: Севастьянов Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Севастьянов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
02.02.1924

Сын: Севастьянов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Севастьянов Григорий Иванович

Малый Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.08.1926

Сын: Севастьянов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Севастьянов Григорий Иванович

Малый Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.08.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Севастьянов Григорий Иванович

Россия
Смерть
16.06.1972

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