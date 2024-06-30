Севастьянов Александр Григорьевич 20.08.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Севастьянов Александр Григорьевич

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Место рождения

Малый Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.08.1926

Дата смерти

04.04.1966

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1926

Отец: Севастьянов Григорий Иванович

Мать: Севастьянов (Тутаева) Анна Георгиевна

Малый Толкиш, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1958

Дочь: Степанова (Севастьянов) Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
04.04.1966

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