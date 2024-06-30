Севастьянов Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения20.08.1926
Дата смерти04.04.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
29.12.1958
Дочь: Степанова (Севастьянов) Татьяна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
04.04.1966