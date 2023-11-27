Иванова (Иванова) Мария Ивановна
Место рожденияИркутская область
Дата рожденияОколо 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897
Отец: Иванов Иван Васильевич
Мать: Иванова Павла Фёдоровна
Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Иван
Смерть
Неизвестно