Иванова (Иванова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Иванова) Мария Ивановна

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Место рождения

Иркутская область

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1877 г.р.

Мать

1874 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: Иванов Иван Васильевич

Мать: Иванова Павла Фёдоровна

Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Иван

Смерть
Неизвестно
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