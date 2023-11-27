Иванов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1897 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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