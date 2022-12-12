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Плесовских Алексей Васильевич

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Место рождения

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Плесовских Василий

Мать: Плесовских Авдотья Васильевна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Плесовских Дарья Оиповна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1802

Сын: Плесовских Семен Алексеевич

Мать ребёнка: Плесовских Дарья Оиповна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Авдотья Алексеевна

Мать ребёнка: Плесовских Дарья Оиповна

Волынкина, Тарский округ, Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Дарья Оиповна

Смерть
Неизвестно
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