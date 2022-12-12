Плесовских Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Плесовских Василий
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Плесовских Дарья Оиповна
Рождение ребёнка
1802
Сын: Плесовских Семен Алексеевич
Мать ребёнка: Плесовских Дарья Оиповна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Авдотья Алексеевна
Мать ребёнка: Плесовских Дарья Оиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плесовских Дарья Оиповна
Смерть
Неизвестно