Плесовских Авдотья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Плесовских Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Плесовских Василий
Рождение ребёнка
1788
Сын: Плесовских Александр Васильевич
Отец ребёнка: Плесовских Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плесовских Василий Васильевич
Отец ребёнка: Плесовских Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плесовских Василий
Смерть
Неизвестно