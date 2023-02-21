Плесовских Авдотья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлесовских Авдотья Васильевна

Плесовских Авдотья Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Плесовских Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Плесовских Василий

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1788

Сын: Плесовских Александр Васильевич

Отец ребёнка: Плесовских Василий

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плесовских Василий Васильевич

Отец ребёнка: Плесовских Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Василий

Смерть
Неизвестно
Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close