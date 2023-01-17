Плесовских Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Плесовских Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Плесовских Авдотья Васильевна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1788

Сын: Плесовских Александр Васильевич

Мать ребёнка: Плесовских Авдотья Васильевна

Волынкина, Викуловская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плесовских Василий Васильевич

Мать ребёнка: Плесовских Авдотья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Авдотья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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