Плесовских Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Плесовских Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Плесовских Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Плесовских Александр Васильевич
Мать ребёнка: Плесовских Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плесовских Василий Васильевич
Мать ребёнка: Плесовских Авдотья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно