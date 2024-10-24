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Петипа Мариус Мариусович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

06.11.1919

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Петипа Мариус Иванович

Мать: (Bourdin) Marie Thérèse

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петипа (Евстафьева) Лидия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Казанкова) Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Nn) N

Рождение ребёнка
28.05.1868

Дочь: (Коморская) Мария Николаевна

Мать ребёнка: (Nn) N

Рождение ребёнка
03.12.1872

Сын: Радин (Казанков) Николай Мариусович

Мать ребёнка: Петипа (Евстафьева) Лидия Петровна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Петипа Владимир Мариусович

Мать ребёнка: Петипа (Евстафьева) Лидия Петровна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Мороховец (Петипа) Ольга Мариусовна

Мать ребёнка: Петипа (Евстафьева) Лидия Петровна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Петипа (Петипа) Елена Мариусовна

Мать ребёнка: (Казанкова) Мария Ивановна

Смерть
06.11.1919

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