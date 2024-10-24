Петипа Мариус Мариусович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти06.11.1919
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Петипа Мариус Иванович
Мать: (Bourdin) Marie Thérèse
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Nn) N
Рождение ребёнка
28.05.1868
Дочь: (Коморская) Мария Николаевна
Мать ребёнка: (Nn) N
Рождение ребёнка
03.12.1872
Сын: Радин (Казанков) Николай Мариусович
Мать ребёнка: Петипа (Евстафьева) Лидия Петровна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Петипа Владимир Мариусович
Мать ребёнка: Петипа (Евстафьева) Лидия Петровна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Мороховец (Петипа) Ольга Мариусовна
Мать ребёнка: Петипа (Евстафьева) Лидия Петровна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Петипа (Петипа) Елена Мариусовна
Мать ребёнка: (Казанкова) Мария Ивановна
Смерть
06.11.1919