Мороховец (Петипа) Ольга Мариусовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМороховец (Петипа) Ольга Мариусовна

Мороховец (Петипа) Ольга Мариусовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Петипа Мариус Мариусович

Мать: Петипа (Евстафьева) Лидия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Запорожец Лев Николаевич

Отец ребёнка: Запорожец Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Запорожец Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мороховец Валерий Евгеньевич

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Мороховец) Ирина Валерьевна

Отец ребёнка: Мороховец Валерий Евгеньевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Запорожец Олег Николаевич

Отец ребёнка: Запорожец Николай Григорьевич

Смерть
1962

Мы используем куки для улучшения работы сайта.