Мороховец (Петипа) Ольга Мариусовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Запорожец Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Мороховец) Ирина Валерьевна
Отец ребёнка: Мороховец Валерий Евгеньевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Запорожец Олег Николаевич
Отец ребёнка: Запорожец Николай Григорьевич
Смерть
1962