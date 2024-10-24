Петипа (Евстафьева) Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петипа (Евстафьева) Лидия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

23.12.1914

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петипа Мариус Мариусович

Рождение ребёнка
03.12.1872

Сын: Радин (Казанков) Николай Мариусович

Отец ребёнка: Петипа Мариус Мариусович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Петипа Владимир Мариусович

Отец ребёнка: Петипа Мариус Мариусович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Мороховец (Петипа) Ольга Мариусовна

Отец ребёнка: Петипа Мариус Мариусович

Смерть
23.12.1914

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