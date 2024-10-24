Петипа (Евстафьева) Лидия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смерти23.12.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1872
Сын: Радин (Казанков) Николай Мариусович
Отец ребёнка: Петипа Мариус Мариусович
Рождение ребёнка
1881
Сын: Петипа Владимир Мариусович
Отец ребёнка: Петипа Мариус Мариусович
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Мороховец (Петипа) Ольга Мариусовна
Отец ребёнка: Петипа Мариус Мариусович
Смерть
23.12.1914