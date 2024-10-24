(Bourdin) Marie Thérèse
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
актриса
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Петипа Мариус Иванович
Развод
1869
Супруг(-а): Мария Сергеевна Суровщикова-Петипа (Суровщикова)
Бракосочетание
1882
Супруг(-а): Любовь Леонидовна Петипа (Савицкая (Стакилевич))
Смерть
Неизвестно