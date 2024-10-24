(Bourdin) Marie Thérèse — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Bourdin) Marie Thérèse

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
актриса
Рождение ребёнка
1850

Сын: Петипа Мариус Мариусович

Отец ребёнка: Петипа Мариус Иванович

Развод
1869

Муж: Петипа Мариус Иванович

Супруг(-а): Мария Сергеевна Суровщикова-Петипа (Суровщикова)
Бракосочетание
1882

Муж: Петипа Мариус Иванович

Супруг(-а): Любовь Леонидовна Петипа (Савицкая (Стакилевич))
Смерть
Неизвестно

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