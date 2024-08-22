Давыдов Аким Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1878
Дочь: Давыдова Фекла Акимовна
Мать ребёнка: Давыдова Мария Александровна
Рождение ребёнка
29.08.1880
Мать ребёнка: Давыдова Мария Александровна
Рождение ребёнка
24.06.1888
Мать ребёнка: Давыдова Мария Александровна
Смерть
Неизвестно