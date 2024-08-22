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Давыдов Аким Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Давыдов Макар Маркелович

Мать: Давыдова Марья Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Мария Александровна

Рождение ребёнка
24.09.1878

Дочь: Давыдова Фекла Акимовна

Мать ребёнка: Давыдова Мария Александровна

Рождение ребёнка
29.08.1880

Сын: Давыдов Иван Акимович

Мать ребёнка: Давыдова Мария Александровна

Рождение ребёнка
24.06.1888

Сын: Давыдов Петр Акимович

Мать ребёнка: Давыдова Мария Александровна

Смерть
Неизвестно

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