Давыдова Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Аким Макарович

Рождение ребёнка
24.09.1878

Дочь: Давыдова Фекла Акимовна

Отец ребёнка: Давыдов Аким Макарович

Рождение ребёнка
29.08.1880

Сын: Давыдов Иван Акимович

Отец ребёнка: Давыдов Аким Макарович

Рождение ребёнка
24.06.1888

Сын: Давыдов Петр Акимович

Отец ребёнка: Давыдов Аким Макарович

Смерть
Неизвестно

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