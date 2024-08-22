Давыдова Марья Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Марья Анисимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Макар Маркелович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Давыдова Акулина Макаровна

Отец ребёнка: Давыдов Макар Маркелович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Давыдов Аким Макарович

Отец ребёнка: Давыдов Макар Маркелович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Давыдов Иван Макарович

Отец ребёнка: Давыдов Макар Маркелович

Смерть
Неизвестно

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