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Казалетова Мария Михайловна

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Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

22.07.1916 ст.

Дата смерти

После 1981

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1916 ст.

Отец: Казалетов Михаил Ефимович

Мать: Козалетова Анна Александровна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Крещение
24.07.1916 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 24.07.1916 Апухлицы Мария Михайловна Казалетова Апухлицы отец крестьянин Михаил Ефимович Казалетов Апухлицы мать крестья... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1940

Сын: Козалетов Станислав Петрович

Отец ребёнка: Карпов Петр Андреевич

Свободный, город Свободный, Амурская область
Смерть
После 1981
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