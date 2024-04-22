Казалетова Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения22.07.1916 ст.
Дата смертиПосле 1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1916 ст.
Крещение
24.07.1916 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 24.07.1916 Апухлицы Мария Михайловна Казалетова Апухлицы отец крестьянин Михаил Ефимович Казалетов Апухлицы мать крестья... Показать все
Рождение ребёнка
23.03.1940
Сын: Козалетов Станислав Петрович
Отец ребёнка: Карпов Петр Андреевич
Свободный, город Свободный, Амурская область
Смерть
После 1981