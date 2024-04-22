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Казалетов Михаил Ефимович

Место рождения

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Казалетов Ефим Захарович

Мать: Козалетова Мария Корниловна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
03.02.1908 ст.

Жена: Козалетова Анна Александровна

Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 03.02.1908 Апухлицы крестьянский сын Михаил Ефимович Чудинка крестьянская девица Анна Александровна по жениху Апухлицы кре... Показать все
Рождение ребёнка
21.09.1911 ст.

Дочь: Козалетова Ираида Михайловна

Мать ребёнка: Козалетова Анна Александровна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 21.09.1911 Апухлицы Ираида Михайловна Казалетова Апухлицы отец крестьянин Михаил Ефимович Казалетов Апухлицы мать крестья... Показать все
Рождение ребёнка
16.09.1913

Сын: Козалетов Петр Михайлович

Мать ребёнка: Козалетова Анна Александровна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.07.1916 ст.

Дочь: Казалетова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Козалетова Анна Александровна

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
После 1916
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