Казалетов Михаил Ефимович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
03.02.1908 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 03.02.1908 Апухлицы крестьянский сын Михаил Ефимович Чудинка крестьянская девица Анна Александровна по жениху Апухлицы кре... Показать все
Рождение ребёнка
21.09.1911 ст.
Дочь: Козалетова Ираида Михайловна
Мать ребёнка: Козалетова Анна Александровна
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 21.09.1911 Апухлицы Ираида Михайловна Казалетова Апухлицы отец крестьянин Михаил Ефимович Казалетов Апухлицы мать крестья... Показать все
Рождение ребёнка
16.09.1913
Сын: Козалетов Петр Михайлович
Мать ребёнка: Козалетова Анна Александровна
Рождение ребёнка
22.07.1916 ст.
Дочь: Казалетова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Козалетова Анна Александровна
Смерть
После 1916