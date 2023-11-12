Козалетова Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти15.06.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1908 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 03.02.1908 Апухлицы крестьянский сын Михаил Ефимович Чудинка крестьянская девица Анна Александровна по жениху Апухлицы кре... Показать все
Рождение ребёнка
21.09.1911 ст.
Дочь: Козалетова Ираида Михайловна
Отец ребёнка: Козалетов Михаил Ефимович
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 21.09.1911 Апухлицы Ираида Михайловна Казалетова Апухлицы отец крестьянин Михаил Ефимович Казалетов Апухлицы мать крестья... Показать все
Рождение ребёнка
16.09.1913
Сын: Козалетов Петр Михайлович
Отец ребёнка: Козалетов Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
22.07.1916
Дочь: Козалетова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Козалетов Михаил Ефимович
Смерть
15.06.1974