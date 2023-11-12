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Козалетова Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

15.06.1974

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1908 ст.

Муж: Козалетов Михаил Ефимович

Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 03.02.1908 Апухлицы крестьянский сын Михаил Ефимович Чудинка крестьянская девица Анна Александровна по жениху Апухлицы кре... Показать все
Рождение ребёнка
21.09.1911 ст.

Дочь: Козалетова Ираида Михайловна

Отец ребёнка: Козалетов Михаил Ефимович

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 21.09.1911 Апухлицы Ираида Михайловна Казалетова Апухлицы отец крестьянин Михаил Ефимович Казалетов Апухлицы мать крестья... Показать все
Рождение ребёнка
16.09.1913

Сын: Козалетов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Козалетов Михаил Ефимович

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.07.1916

Дочь: Козалетова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Козалетов Михаил Ефимович

Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
15.06.1974
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